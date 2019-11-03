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Кабмін затвердив граничну кількість чиновників в областях і районах

04.11.2019

Кабмін на сьогоднішньому вечірньому засіданні затвердив граничну кількість чиновників в облдержадміністраціях та районних адміністраціях.

Відповідні документи виклав на своїй сторінці у Facebook народний депутат Олексій Гончаренко.

Він додав, що «як повідомляв нещодавно Дубілет, буде скорочено близько 2,5 тисячі осіб».

«Кабмін затвердив граничну кількість чиновників в облдержадміністраціях та районних адміністраціях. (Як повідомляв нещодавно Дубілет, буде скорочено близько 2,5 тисячі осіб)», — написав Гончаренко.

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