Тотальна корупція в Україні відбиває у МВФ полювання допомагати їй — The Wall Street

МВФ відкладає надання Україні фінансової допомоги з-за побоювань, що український президент не зможе повернути мільярди доларів, розкрадені місцевими банками. При цьому у Фонді заявили Зеленському заявили, що він повинен активніше шукати зниклі гроші.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) відклав надання Україні фінансової допомоги, пише The Wall Street Journal з посиланням на людей, знайомих з ходом переговорів між Києвом і організацією.

Пов’язано це з занепокоєнням Фонду тим, що український лідер Володимир Зеленський не зможе повернути мільярди доларів, які були розкрадені банками, у тому числі тим, що колись належав його близького прихильнику — бізнесменові Ігорю Коломойському.

У МВФ сказали Зеленському, що він повинен «агресивно» шукати зниклі гроші, щоб виконати свою обіцянку і очистити фінансову систему, підірвану шахрайством, відмиванням грошей і злодійством.

Фонд натякнув на ці тривожні моменти ще у вересні, коли заявив про те, що відкладає схвалення нової фінансової допомоги для Києва.

Керівник місії МВФ в Україні Рон ван Роден заявив, що офіційні особи організації виявили недоліки в правовій базі, повсюдну корупцію, а також те, що у значної частини економіки домінують неефективні державні підприємства або олігархи».

Офіційні особи українського Центробанку, в свою чергу, заявили The Wall Street Journal, що намагаються заспокоїти МВФ і роблять спроби повернути зниклі кошти, вкладені в банки.

Серед викликів, що стоять перед Києвом і заважають отриманню допомоги від Міжнародного валютного фонду, — магнат Ігор Коломойський, у відношенні якого в США ведеться розслідування, відзначає видання.

Він разом з ще одним бізнесменом володів 45% акцій найбільшого банку України «Приватбанку». Але в 2016 році останній був націоналізований урядом, яке пояснило свої дії необхідністю уникнути колапсу фінансової системи.

Глава українського Центробанку в тому ж році заявила, що після націоналізації «Приватбанку» у балансі фінансової установи виявилася діра в розмірі $5,6 млрд, йдеться в статті.

Тепер МВФ відмовляється видавати черговий кредитний транш до тих пір, поки не буде впевнений у тому, що уряд Зеленського активно намагається повернути $15 млрд, вкрадені за останні 10 років більше 100 українських банків, у тому числі «Приватбанку», пише The Wall Street Journal.