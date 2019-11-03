У Львові поліція розшукувала 12-річну школярку

У неділю, 3 листопада, у Львові пропала 12-річна Березня Боднар. Про зникнення дівчинки розказала речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій пізно ввечері на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні вказано, що дівчина зникла на вул. Глинянський Тракт у Львові, де вона проживає. Вона була вдягнена у сірий спортивний костюм та бежеву куртку. Зріст дівчини приблизно 1,5 м. Мобільний телефон Марті Боднар вимкнений, востаннє вона виходила на зв’язок приблизно о 17:00.

До пошуків дівчинки залучили кінологів, а також долучаються сусіди

До пошуків Марті Боднар залучили кінологів, також сусіди допомагають поліції розшукати дівчинку.

P. S. Станом на 23:40 поліція розказала, що розшукали дівчинку, альо деталей правоохоронці не розголошують.