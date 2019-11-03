Додаткова робота є у кожного десятого українця

Найчастіше шукають додатковий заробіток на Заході та Півдні країни

Переважна більшість працюючих українців (83%) зайняті на одній постійній роботі, кожен десятий (11%) працює на одній постійної та однієї додаткової роботи. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

rb.com.ua

Тих, хто працює на одній роботі, трохи більше серед жителів Сходу та Центру України, а тих хто має одну додаткову роботу — на Заході та Півдні країни.

За даними опитування, в даний час працюють дві третини українців (60%), тоді як 40% жителів України в даний час не працюють. Слід зауважити, що в порівнянні з початком в 2018 року частка працюючих українців зросла на 7%.

rb.com.ua

Опитування проводилося в період з 7 по 16 вересня 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування — особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки — 2,2%.