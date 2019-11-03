ГПУ звільнила слідчого, який розслідував справу Богдана — Горбатюк

Генеральна прокуратура звільнила слідчого, який розслідував справу про можливу причетність глави Офісу Президента Андрія Богдана до розтрати 32 млн гривень держкоштів.

Про це в інтерв’ю телеканалу «Прямий» сказав колишній начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

«Слідчого у цій справі звільнили одним з перших, і це серйозний аргумент, що вони таким незаконним способом хочуть захиститися від кримінального переслідування», — повідомив він.

Горбатюк зазначив, що Богдан був допитаний у цій справі і фігурує в ньому на даний момент як свідок.

Розслідування справи заблоковано, так як керівництво Генпрокуратури відмовляється підписувати проекти підозр суддям, що фігурують в даному кримінальному провадженні.

Як зазначає видання, Управління спецрозслідувань Генпрокуратури розглядало питання вручення підозри Богдану.

Богдана підозрюють у порушенні закону під час роботи в Кабміні Миколи Азарова.

Так, на думку слідства, чинний глава Офісу Президента сприяв винесенню судами рішень про незаконне стягнення з України 3,1 млрд гривень держгарантій корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18).

Це було зроблено для притягнення до кримінальної відповідальності екс-голови ЄЕСУ і лідера партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Богдан готував юридичні матеріали Кабміну з цього процесу та допустив незаконне стягнення держкоштів, не повідомивши в прокуратуру про злочин.