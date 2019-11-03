В ООН розповіли про жертви серед цивільних на Донбасі

З весни 2014 року в результаті бойових дій на Донбасі понад 3 330 мирних мешканців загинули, ще 9 тисяч були поранені.

Про це йдеться в повідомленні Організації Об єднаних Націй.

За підрахунками ООН, 1 мільйон 300 тисяч людей стали внутрішніми переселенцями.

Україна: шостий рік війни

🛑Вбито понад 3 330 мирних громадян

🛑Поранено до 9 000

🛑В результаті конфлікту з’явилася 427 км «лінія дотику», перекрила доступ до основних послуг

🛑1,3 млн людей стали внутрішніми переселенцями

🛑3,5 млн потребують допомоги https://t.co/LmI5C6tb9r

— ООН (@UnitedNationsRU) November 2, 2019

В організації також зазначили, що в результаті збройного конфлікту з’єднання явилася «лінія розмежування» у 427 кілометрів, через що був перекритий доступ до основних послуг». За даними ООН, 3,5 мільйона людей потребують зараз допомоги.