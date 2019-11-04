ЗМІ повідомили про ненависть Трампа до України

Однією з причин такого ставлення до України називається інформацію про допомоги Києва демократам під час виборів в США.

Президент США Дональд Трамп ненавидів Україну з перших днів перебування на посаді, пише Washington Post з посиланням на діючих і колишніх співробітників Білого дому.

Вони повідомили, що ніколи не могли пояснити “неприборкану ненависть” Трампа до цієї країни.

На думку чиновників адміністрації президента, негативне ставлення може бути пов’язано з інформацією про підтримку Києвом демократів на чолі з Хіларі Клінтон під час виборчої кампанії 2016 року в США.

“Лунали звинувачення в тому, що вони якось допомагали передвиборному штабу Клінтон. Звучали звинувачення, що вони могли нашкодити йому. Він просто ненавидів Україну”, – сказав співрозмовник газети.

Нагадаємо, раніше президент США заявив про швидкої зустрічі з українським колегою. Попередні переговори Трампа і Зеленського відбулися 25 вересня в Нью-Йорку, в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

З’ясувалося, що в ході розмови американський президент попросив свого українського колегу почати розслідування діяльності Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Як очікується, Джо Байден буде конкурентом пана Трампа на президентських виборах 2020 року. Палата представників Конгресу США затвердила резолюцію, що дає юридичну підставу процесу імпічменту Трампа.