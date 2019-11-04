«Шедевр» от Укрзализныци: в сети подняли на смех новшество в поезде

Очередное «покращення» не обошли вниманием пассажиры плацкартного вагона поезда «Одесса-Харьков».

Речь идет о шторах, которыми украсили окно туалета. Снимок на странице «Общественный контроль Укрзализныци» в Фейсбуке опубликовал Олег Васильев, передает Politeka.

«Туалет-будуар. Поезд Одесса-Харьков», – гласит подпись к фотографии.

В кадре – видавший виды туалет, окно которого украшают шторки кофейного цвета. Отметим, что их оттенок не особо отличается от цвета некогда белой крышки унитаза. Две из трех штор подхвачены целлофановыми пакетами.

В комментариях пользователи заступились за проводника, решившегося на такой креатив:

«Были бы вы проводниками, то и не такую еще фантазию включали, делали все, чтобы вас не оставили работы!!!», «Чтобы не лишили работы, надо вовремя убирать в туалете, не торговать водярой и не хамить», «Проводник решил хоть как-то скрыть убогость и старость этого туалета, а такие, как вы, можете только осудить да воспользоваться вместо бумаги», «Я не поддерживаю идею Рудоманова полностью убрать шторы, ковры и занавески из поездов, но когда я смотрю на этот ШЕДЕВР, то удержать себя от мата очень трудно …», «Грязно очень и пошарпано. впрочем, как и в большинстве вагонов УЗ», «Вся страна в одном фото!».

: u-news.com.ua