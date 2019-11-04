Тина Кароль раскрыла правду об отношениях с Даном Баланом

Певица Тина Кароль, призналась, есть ли между ней и Даном Баланом нечто большее, чем просто работа

Как передает Politeka.net, своими мыслями по этому поводу она поделилась с Екатериной Осадчей в «Светской жизни».(чтобы посмотреть видео доскролльте страницу до конца)

По словам Тины, еще рано говорить о чем-то большем, чем просто сотрудничестве.

«Пока что рано говорить, что значит эта песня – ухаживание или просто коллаборация двух талантливых людей. Он талантливый композитор, певец, артист. Посмотрим, пока что чего-то большего, чем цветы, «Голосу країни» и моих тыкв не было», — заявила певица.

Относительно того, что от присутствия Дана рядом Тина начинает смущаться, звезда сказала: «Ну, безусловно, он красавец. Он высоченный, на него смотришь, да: «Ох». Чувствуешь себя маленькой, что не плохо для каждой девушки. Стесняюсь ли я, я не знаю», — заинтриговала ответом Кароль.

: politeka.net