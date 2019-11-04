Медики назвали два овоща, которые снижают риск развития рака желудка

Картофель и лук снижают риск онкологии на треть.

Ученые из Чжедзянского университета пришли к выводу в ходе исследования, что картофель и лук способствуют снижению риска развития рака желудка. В научной работе использовались данные, связанные с рационом более 6 миллионов человек.

Китайские специалисты проанализировали 76 исследований, связанных с предпочтениями в еде. В конечном счете выяснилось, что любители картофеля и лука на треть реже имели риск получить рак желудка, чем те люди, которые употребляли в меньшем количестве данные продукты. Такого рода защиту от онкологического заболевания ученые объясняют наличием антиоксидантного компонента в них – витамина С.

«Употребление ежедневно 50 мг витамина С, содержащегося в двух средних картофелинах, понижает вероятность развития рака желудка на 8%», – отметили авторы исследования.

Если же говорить о провоцирующих факторах развития онкологического заболевания, то к ним относятся злоупотребление соленьями. Алкогольные напитки также повышают вероятность диагностирования опасного недуга, причем это связано не только с желудком.

: lenta.ua