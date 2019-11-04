Трамп показав фотожабу про “нагородження” пса, що допоміг знищити лідера ІДІЛ

Президент США Дональд Трамп опублікував фейкове фото нагородження службового пса, який брав участь у рейді проти ватажка ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді та дістав поранення під час цієї операції.

Про це повідомляє Daily Wire.

На фотографії, опублікованій у Twitter Трампа, американський лідер нібито вішає на груди собаці медаль. Пост також супроводжувався підписом “Американський герой”.

Однак насправді зображення пса було розміщене на знімку за допомогою фоторедактора.

В оригінальній версії фото президент США нагороджує у 2017 році почесною медаллю “Пошани” Джеймса К. МакКлогана, медика армії США у відставці, який врятував життя 10 людей під час війни у ​​В’єтнамі.

На фейковому фото замість військового медика вставили голову пса, а замість вищої військової нагороди США — медаль у вигляді відбитка собачої лапи.

AMERICAN HERO! pic.twitter.com/XCCa2sGfsZ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 жовтня 2019 р.

: ukrinform.ua

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