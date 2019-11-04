Онколог назвал проверенные способы снизить риск развития рака

Здоровый образ жизни помогает людям снизить риск раковых заболеваний. Также нужно стараться избегать источников канцерогенов, в числе которых химические производства, перегруженные автотрассы. Об этом в прессе рассказал онколог Николай Жуков.

Существуют проверенные способы существенно снизить опасность развития онкозаболеваний, сообщил профессор Николай Жуков. Один из таких способов – это контроль массы тела. По словам ученого лишний вес доказано повышает риски разных «женских» видов рака: опухолей молочных желез, тела матки, яичников. Не только у женщин, но и у мужчин лишний вес может увеличивать вероятность заболеть раком толстой кишки, поджелудочной железы, почек, желудка, печени.

Также онколог напомнил, что для снижения риска развития рака необходим отказ от курения. Он заметил, что данная привычка помогает проникать в организм канцерогеным веществам, губительным для легких, губ, гортани, мочевого пузыря, клеток крови.

Николай Жуков добавил, что ВОЗ относит к канцерогенным факторам употребления большого количества красного мяса и продуктов его переработки. Соответственно, контроль употребляемого мяса и колбас повысит шансы избежать онкологии.

Помимо этого, профессор Николай Жуков причисляет к факторам онкологического риска любой алкоголь. По словам ученого, употребление спиртного неблагоприятно действует на состояние слизистой ротовой полости и органов пищеварения, а также может влиять на клетки органов, которые не взаимодействуют напрямую с алкоголем.

В дополнение для лучше защиты от рака онколог порекомендовал соблюдать режим сна и бодрствования, избегать оживленных трасс и избыточного ультрафиолета.

: Новости Ю