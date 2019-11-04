Теплий і туманний жовтень: рекорди місяця у Києві

Цьогорічний жовтень ознаменувався яскравим «бабиним літом». Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, середньомісячна температура повітря жовтня у Києві становила +11,1°С, що вище за кліматичну норму на 3,0°С. Це дало йому змогу зайняти сьому позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року.

– Найтепліше було 14 жовтня, на третій день «бабиного літа», коли максимальна температура повітря після полудня досягла +24,3°С. Під час цьогорічного «бабиного літа» побито 4 температурних рекорди. Найхолодніше було 31 жовтня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до -2,3°С, – йдеться у повідомленні.

Характерною особливістю цьогорічного жовтня було те, що в період з 21 по 27 число у Києві стояли тумани, які врешті-решт скоротили «бабине літо».

: vechirniy.kyiv.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.