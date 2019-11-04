В сети показали фото Донецка до и после оккупации (фото)

В сети продемонстрировали разницу между состоянием некоторых мест в оккупированном Донецке до начала войны и после.

Соответствующие снимки опубликовал блогер под ником “Шестая когорта цезаря”.

На фотографиях – воинская часть на улице Стратонавтов в Киевском районе Донецка. Разница получилась впечатляющей. Покрашенные и отремонтированные здания с пластиковыми окнами в 2014 году – и разбитые заброшенные руины в 2019. Дорога также находится в плохом состоянии, а машин или людей на фото не видно.

Стоит отметить, что улица Стратонавтов находится в северной части Донецка, возле местного аэропорта, вокруг которого осенью-зимой 2014 года развернулись наиболее ожесточенные бои.