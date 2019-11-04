Локи и Сорвиголова: Том Хиддлстон и Чарли Кокс поменялись ролями супергероев

Том Хиддлстон и Чарли Кокс решили поменяться ролями Локи и Сорвиголовы. Конечно, преданных поклонников запутать у них не получилось, но попытка хеллоуинских перевоплощений актерам засчитана.

В Сети появились снимки, которые дают понять, что в киновселенной Marvel явно случилась какая-то ошибка. Тома в роли Сорвиголовы и Чарли в образе Локи можно было увидеть в эту среду в театре Бернарда Б. Джейкобса. Актеры вместе играют в пьесе «Предательство». Перед публикой Хиддлстон предстал в красно-черном костюме, а Кокс оделся во всем знакомый наряд бога хитрости.

Локи и Сорвиголова с радостью позировали для папарацци. Позже к актерам присоединились и другие участники постановки. Поклонники смогли увидеть Зави Эштон в образе Капитана Марвел и Эдди Арнольда, который выбрал костюм Капитана Америки. До полного состава Мстителей им было далеко, но даже такая небольшая компания смогла порадовать фанатов.

: Новости Ю