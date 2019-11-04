Фемінізм в Стародавньому Китаї. Як дівчина обікрала гунів і гендерні стереотипи?

Фемінізм переміг ще в четвертому столітті нашої ери. Не до кінця, але стереотипи про жінок точно похитнулися. Їх зруйнувала Хуа Мулань — героїня китайської легенди. Історія цієї войовниці добре знайома всьому світу після екранізації Disney. Дійсно в оригінальній історії казки були думки про рівність статей і чому сміливу Мулан з милим дракончиком Мушу дуже не люблять на їх історичній батьківщині?

Головна причина невдоволення китайських глядачів — спотворення поеми. Якщо розглядати мультик з історичної точки зору, то можна знайти в ньому багато прикрих неточностей. «Та хто взагалі розглядає мультики з історичної точки зору?!» — запитаєте ви. Майже ніхто, але Хуа Мулань – дуже шановна національна героїня в Китаї. А коли створюють мультфільм за мотивами твоєї улюбленої легенди, мимоволі почнеш ставитися до нього дуже вимогливо.

На перший погляд, сюжет мультфільму мало чим відрізняється. В оригінальній поемі Мулань дійсно прикинулась чоловіком, щоб допомогти старому батькові, і відправилася на війну. Вчинок не був таємницею – батько благословив її. Мулань воювала більше 10 років. Героїня привела армію до перемоги, отримала звання генерала, і навіть сам імператор зазначив її заслуги і запропонував посаду придворного чиновника. За цей час ніхто і подумати не міг, що хоробра Мулань – дівчина. Повернувшись додому після служби, вона знову повернулася до жіночим вбранням. Товариші по службі були в шоці – «свій хлопець» виявився хлопцем!

Екранізацію Disney в Китаї незлюбили за подачу. Найбільше обурення викликав дракончик Мушу – традиційні китайський дракони великі, а цей маленький, несерйозний, та ще й названий на честь американського страви «Свинина мушу». До самої Мулан у китайців теж є питання – в легенді дівчина йде на війну виключно з почуття обов’язку перед державою і своїм батьком. У мультфільмі головними мотивами героїні стають прагнення до самореалізації і спроба не слідувати традиційному життєвому шляху будь китайської дівчини. Мулан з діснеївського мультика в Китаї навіть називають називають по-іншому — «Ян Мулань», що в перекладі означає «Західна Мулан».

Нотки фемінізму в новій історії китайці вважали зайвими, хоча в оригінальній легендою набагато більше прогресивних ідей, ніж у мультфільмі. До пісні про Мулань кращими за версією того часу якостями – відданістю, сміливістю, силою – могли володіти тільки чоловіки. А ще Мулань повною мірою виявляє важливі принципи конфуціанства: вона вірна, добра і шанує своїх батьків. Вперше у китайському фольклорі прикладом для наслідування стає дівчина, і незвична ідея про рівність статей не завадила людям полюбити цю историию.

Для гендерної рівності не потрібні особливі умови – потрібна лише готовність самого суспільства. І легенда, відома вже більше тисячі років, чудово це підтверджує.