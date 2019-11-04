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Скільки коштує померти в різних куточках світу

04.11.2019

Давайте дізнаємося скільки коштує місце на кладовищі в різних країнах світу і чому смерть — дороге задоволення.

з, джерело

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Коментарі

( 1 коментар — Залишити коментар )

ayaboy

4 лис, 2019 01:36 (UTC)
різна країна, хех

СсылкаОтветитьВетвь дискусії

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