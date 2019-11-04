У Словаччині заборонили диких тварин у цирках

З 1 листопада дикі тварини — мавпи, слони, бегемоти, носороги, дельфіни і жирафи — не будуть виступати в цирках Словаччини. Виняток робиться лише для собак, котів та тхорів.
При цьому постанова міністерства сільського господарства і розвитку сільських районів прописує деталі використання тварин для публічного виступу або навчання.
Цей крок був позитивно сприйнятий організацією Animal Freedom. «Спасибі за сотні протестів, тисячі розданих листівок і 54057 підписів під петицією. Заборона на тварин у цирках — це наш спільний успіх», — заявили в організації.
Експрес-інформація по країні
Словаччина (Словацька Республіка) – держава у Центральній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Братислава
Найбільші міста: Братислава, Кошіце, Прешов, Жилина, Нітра
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 49 034 км2 (126-я в світі)
Населення – 5,42 млн чол. (116-я в світі)
Офіційна мова – словацька
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,844 (35-я в світі)
ВВП – $100,9 млрд (63-я в світі)
Валюта – євро
Межує з: Україною, Польщею, Чехією, Австрією, Угорщиною
Контроль за дотриманням цих положень, а також контроль за охороною і благополуччям тварин здійснюється Державним управлінням ветеринарії і продовольства Словаччини через ветеринарних інспекторів.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в усьому світі тривають суперечки про необхідність використовувати диких тварин у цирках. У ряді міст і країн Європи експлуатація тварин вже заборонена.
За матеріалами «Європейська правда»
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