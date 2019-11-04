Медик назвала три ознаки того, що людині потрібно терміново перевіритися на діабет

Наявність діабету у рідних, надлишок ваги і вік після 40 років є ознаками того, що людині необхідно перевірити кров на цукор, щоб виключити ймовірність діабету. Сьогодні кожна п’ята людина, яка вважає себе здоровою, знаходиться у фазі передіабету – стану, коли ще немає діабету, але рівень цукру в крові підвищений.

Про те, наскільки істотна в наші дні ймовірність захворіти на діабет, висловилася вчений, директор Інституту діабету НМІЦ ендокринології Марина Шестакова. Вона розповіла, що за даними експрес-тестів, сьогодні майже 20 відсотків людей, впевнених у своєму здоров’ї, насправді знаходяться в стані передіабету.

Небезпека передіабету полягає в тому, що кожен другий випадок цього захворювання протягом п’яти років може конвертуватися у діабет, а саме по собі дане порушення є незалежним фактором ризику розвитку серцево-судинних проблем.

Вчений-ендокринолог пояснила, які ознаки повинні стати приводом терміново перевіритися на діабет, здавши натщесерце аналіз крові.

Такими обставинами, за словами Шестакової, є надлишок ваги, спадкова схильність (діабетом хворіє хтось з батьків, бабусь-дідусів), а також вік після 40 років. Вона зазначила, що якщо діабет другого типу засікти на стадії передіабету, його можна вилікувати повністю.

Вчений пояснила, що діабет є одним з небагатьох захворювань, що мають передстадію, «яка повністю оборотна з допомогою немедикаментозних засобів – зміни способу життя, харчування і фізичних навантажень».

: МедікФорум