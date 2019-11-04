Запорізька чиновниця Ірина Солонникова намагається приховати інформацію про кримінальну справу, яку порушила проти неї НАБУ за брехню в декларації

Запорізької чиновниці з одного з найбільш корумпованих відомств — ДАБІ, Ірині Солонниковой не сподобалося оприлюднена інформація щодо порушеної проти неї кримінальної справи. НАБУ викрило одіозну чиновницю в брехню в декларації на кілька мільйонів гривень.

Далі ми наводимо повний текст статті, який хоче приховати Солонникова.

Директор Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції України в Запорізькій області не внесла в електронній декларації відомості про борг за кредитом у 129 тисяч доларів США.

Як інформує видання «Наші гроші», про це йдеться в постанові Солом’янського районного суду міста Києва від 20 січня.

Встановлено, що під час першої хвилі декларування (до 30 жовтня 2016 року) директор Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції України в Запорізькій області не вказала в декларації фінансові зобов’язання перед «Приватбанком» у розмірі 129 тисяч доларів США. Тому Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000028 від 06.01.2017 року за статтею 366-1 Кримінального кодексу України «Декларування недостовірної інформації».

Директор Департаменту оформила кредит на 60 тисяч доларів США влітку 2007 року на термін до літа 2012 року. Кредит призначався для покупки автомобіля і страхових платежів.

Оскільки директор не повернула кредит, станом на січень 2016 року у неї залишалася заборгованість у розмірі 123 тисяч доларів США (разом зі штрафними санкціями).

Між тим, антикорупційним законодавством передбачено відображення у декларації суб’єкта декларування та членів його сім’ї фінансових зобов’язань, які є дійсними на останній день звітного періоду, тобто 31 грудня 2015 року.

Тому слідчий НАБУ отримав тимчасовий доступ до документів за цим кредитним договором (додатками до договору, повідомленням боржника, квитанції про отримання грошових коштів, квитанції про сплату коштів, повідомленням про стан заборгованості, кредитної історії), які зберігаються в запорізькому розділі «Приватбанку». У той же час суд відмовив у доступі до документів претензійно-позовної роботи банку за цим кредитним договором.

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції в Запорізькій області очолює Солонникова Ірина Миколаївна. Вона влітку 2009 року очолила Державну житлово-комунальну інспекцію в Запорізькій області, на базі якої потім створили Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

З березня 2007 року і до призначення керівником інспекції, тобто на час оформлення кредиту Ірина Солонникова працювала в Запорізькій обласній державній адміністрації на посаді заступника начальника управління житлово-комунального господарства ОДА.

Згідно декларації Солонниковой, вона влітку 2007 року придбала автомобіль Infiniti G35 (ціна не вказана). Таке авто 2007 року випуску зараз продають за 14 тисяч доларів США.

2015 року Ірина Солонникова отримала від ДАБІ 107 тис. грн. заробітної плати, її чоловік Сергій Солонникова – 17 тис. грн, як працівник ПП «Запоріжжя-Авто» (директор) та ЗАТ «Автотранспортне підприємство» Таврія «. У свою чергу Ірина Солонникова володіє 100% акцій «Таврії» і числиться головою ревізійної комісії підприємства.