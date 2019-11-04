У Гонконзі чоловік влаштував криваву різанину в торговому центрі

Щонайменше чотири особи отримали ножові поранення внаслідок нападу в торговому центрі Гонконгу, де вже кілька місяців не вщухають заворушення, повідомляє South China Morning Post.

За інформацією видання, між нападником і потерпілими спалахнула суперечка через політичні розбіжності, під час якої чоловік дістав з сумки ніж і почав наносити удари.

Підозрюваний був затриманий на місці події розгніваним натовпом, який сильно побив його.

Раніше в Гонконзі демонстранти, проти яких застосували газ, водомети і гумові кулі, підпалили станції метро і певні будівлі, Зокрема будівлю офіційного китайського інформаційного агентства Xinhua.

Раніше повідомлялося, що влада Гонконгу, де вже кілька місяців не вщухають заворушення через скандальний законопроект про екстрадицію, офіційно відкликала дану ініціативу.