Викинуло з машини: двоє людей загинуло у ДТП на Великій Окружній у Києві

Двоє людей загинули, ще п’ятеро серйозно постраждали у результаті ДТП, яке сталося на Великій Окружній дорозі у Києві.

Відомо, що лобове зіткнення сталося через те, що автомобіль на єврономерах виїхав на зустрічну смугу.

Загиблих викинуло з авто. Двох постраждалих госпіталізували.

У салоні одного з авто знаходилася дитина, яку везли до школи. За попередньою інформацією, вона не постраждала.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції і співробітники швидкої допомоги.

Через те, що три лінії руху перекрили, в сторону Ірпеня утворився затор.