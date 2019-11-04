На Львівщині легковик на смерть збив пішохода

У Львівській області внаслідок наїзду легкового автомобіля загинув 25-річний чоловік. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 листопада близько 19.00 на автодорозі “Львів-Краковець” в одному з сіл Яворівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mercedes, 32-річний житель міста Новояворівськ, скоїв наїзд на пішохода, 25-річного місцевого жителя, який від отриманих травм помер на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.