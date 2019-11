Завдав супернику жахливої травми: форвард «Тоттенгема» влаштував істерику, коли побачив, що накоїв (відео)

У неділю, 3 листопада, у матчі «Евертон» – «Тоттенгем» моторошну травму отримав гравець господарів Андре Гомеш.

Наприкінці поєдинку Гомеш порушив правила проти нападника Сон Хин Міна.

Через хвилину після інциденту південнокорейський футболіст у підкаті врізався у Гомеша.

Після побачено Сон Хин Мін схопився за обличчя, а на очах виступили сльози.

У Гомеша виявилася зламана кістка на нозі. Гравці обох команд та усі присутні на стадіоні з жахом спостерігали за діями медиків. Скільки часу знадобиться на відновлення невідомо, однак цей сезон для португальця, мабуть, завершений.

Feel bad for son. He thought he was just gonna take a foul for the team, but it ended up worse. One thing led to another.. hope son knows its not his fault and hope Gomes recovers quickly🙏 pic.twitter.com/SWFqdTpfku

— Ray (@typeray) 3 ноября 2019 г.