У джинсах та кросівках: Меган Маркл здійснила візит до благодійної організації (фото)

Поки весь світ обговорює “війну” герцогів Сассекських з пресою, Меган Маркл продовжує виконувати свої королівські обов’язки. В останні дні жовтня дружина принца Гаррі вирішила не готуватись до Геловіну, а відвідати благодійну організацію в Лондоні.

На інстаграм-сторінці герцогів Сассекських з’явилось чарівне відео з цієї події. Візит до організації Luminary Bakery, що розташована в центрі Лондона, не був анонсований, тому тільки після оприлюднення ролика прихильники Меган Маркл дізнались, що вона мала такий особливий вихід.

Представниця Кенсінгтонського палацу вирішила підтримати благодійників, які відкривали нову пекарню. Щоб привернути до цієї події більшу увагу громадськості, Меган Маркл прийшла у перший день роботи закладу та взяла участь у прикрашанні торта. Герцогиня Сассекська поспілкувалась із працівницями і долучилась до урочистого розрізання триповерхового десерту.

“На початку цього тижня герцогиня Сассекська відвідала жінок із Luminary Bakery, коли вони відзначали відкриття своєї нової пекарні. Це був особливий момент, коли відсвяткували досягнення їхньої чудової бізнес-моделі. Luminary Bakery – прекрасний приклад спільноти, яка допомагає тим, хто має труднощі”, – наголосили у блозі.

Що відомо про Luminary Bakery?Британська організація, що допомагає жінкам, які не можуть впоратись із життєвими проблемами – бідністю, сімейним насиллям, залежностями тощо. Благодійники навчають їх та дають місце роботи. Герцогиня Меган Маркл активно підтримує спільноту та розповіла про неї у вересневому випуску British Vogue.

Для цього особливого виходу Меган Маркл вирішила відмовитись від розкішних суконь, надавши перевагу стилю casual. Герцогиня Сассекська постала перед організаторами Luminary Bakery у сорочці в смужку, джинсах та кросівках. Осінній образ представниця королівської родини доповнила світлим пальтом та лаконічними прикрасами. Ймовірно, таке вбрання було частиною обраної стратегії: герцогиня Сассекська з легкістю налаштувала учасниць зустрічі на спілкування та здавалась звичайною британкою.

More special moments from The Duchess of Sussex’s visit to Luminary Bakery earlier this week! Please see our previous post for behind the scenes footage and visit @LuminaryBakery to enjoy their delicious baked goods and to see the impactful work they’re doing. Luminary Bakery – a sustainable grassroots organisation in the heart of London – is a beautiful example of community and uplifting those during hardship for the greater good. Photo © Telegraph

Earlier this week The Duchess of Sussex visited the women of @LuminaryBakery as they celebrated the opening of their new location. It was a special moment to acknowledge the spirit of Luminary and their remarkable business model that opens its arms to women from vulnerable circumstances (be it abuse, poverty, trafficking, marginalisation) and equips them with the job skills and confidence to succeed. Having sat down with @luminarybakery at their flagship location earlier this year and from that inspiring visit choosing to feature them as #ForcesForChange in the September issue of @britishvogue, Her Royal Highness was proud to be invited to attend the launch of their second bakery. This addition will enable the organisation to provide services, support and mentoring for four times the number of women. Luminary Bakery – a sustainable grassroots organisation in the heart of London – is a beautiful example of community and uplifting those during hardship for the greater good. If you find yourself in the area, please visit and support the women of @LuminaryBakery to enjoy their delicious baked goods and to see the impactful work they’re doing. Video © SussexRoyal

