Економія 60 мільйонів: Кабмін заборонив чиновникам виплачувати зарплату готівкою

У неділю, 4 листопада, уряд України прийняв постанову, якою переводить всі виплати співробітникам органів влади у безготівкову форму.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

За його словами, таке рішення — це питання не тільки заощадження державних коштів, але й елементарної фінансової культури. В даний час, за даними чиновника, центральні органи влади та ОДА, які виплачують працівникам зарплату готівкою витрачають на банківські комісії 60 мільйонів гривень в рік. Крім того, є виплати за відрядження.

«Виявилося, що близько 7% працівників отримують зарплату готівкою, а не на банківський рахунок… Ніякої cashless ми не побудуємо, якщо не почнемо з себе», — написав він.

Він стверджує, що 60 мільйонів – не критична сума в масштабах бюджету, але це тільки одна з ініціатив щодо оптимізації бюджету.

«До речі, як колишній банкір, я знаю, що не можна сказати, що цим рішенням ми позбавили банки доходу. Для них робота з готівкою, навіть з комісією, — це збиткова історія», — додав Дубілет.