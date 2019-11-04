Депутат Київради підозрює голову комісії у замовному побиття активіста

На минулому тижні невідомі побили громадського активіста Дмитра Перова, який, зокрема, боровся проти навмисного руйнування пам’ятника архітектури по вул. Хорива, 2 у Подільському районі Києва.

Депутат Київради Юрій Левченко вважає, що до побиття причетний голова комісії з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики Київради Олександр Бродський, оскільки той нібито представляє інтереси забудовника.

Про це стало відомо з повідомлення на сторінці депутата Київради Юрія Левченка (позафракційний) в Facebook.

“На цьому тижні титушки забудовника вистежили і вночі побили громадського активіста Дмитра Перова, який бореться за збереження культурної спадщини столиці. А все тому, що Дмитро протистоїть забудовнику, який має намір забудувати пам’ятник архітектури по вул. Хорива, 2 у Подільському районі Києва”, – йдеться в повідомленні.

Депутат повідомляє, що на даного забудовника було відкрито кримінальне провадження за ст. 298 КК (умисне знищення і пошкодження пам’яток історії та культури). Левченко наводить посилання, в якій йдеться про те, що ПП “Конвалія-нерухомість” хоче отримати в оренду приміщення для реконструкції під офісно-громадський комплекс з торговими приміщеннями та паркінгом у будинку по вул. Хорива, 2, який є пам’яткою архітектури (№955-КВ комплекс будов “Садиба міська 1830-1895 років”).

“Головним лобістом забудовника в Київраді є депутат від партії Омельченка “Єдність” Олександр Бродський”, – пише Левченко.

Він зазначає, що Бродський став головою комісії з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики Київради в 2015 році. Левченко називає його “рішалою-корупціонером” і нагадує, що в НАБУ відкрило кримінальне провадження проти Бродського і додає, що, на жаль, розслідування просувається повільно.

Далі Левченко заявив, що бере справу про побиття активіста Перва під контроль.