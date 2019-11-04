Хороші новини для «евробляхеров»: в Україну хлине потік дешевих авто з Латвії

У Латвії хочуть заборонити реєстрацію автомобілів старше трьох років, що працюють на бензині та дизелі. Таке правило може почати діяти з 2021 року. Це призведе до того, що в Україну хлине потік непотрібних в Європі «евроблях».

Асоціація торговців транспортними засобами Латвії закликала суспільство звернути увагу на запропоновані Міністерством повідомлення поправки до законів, які пропонують з 2021 року заборонити ввезення та реєстрацію в Латвії транспорту, що працює на «викопних видах палива». Мова йде про бензині та дизельному паливі. Під заборону потраплять автомобілі старше трьох років або ті, які проходять повторну реєстрацію.

За 2018 рік з 67 тисяч вперше зареєстрованих в Латвії транспортних засобів 75% з них були старими. Середній вік легкових автомобілів, які пройшли першу реєстрацію, склав 8,27 років. Захист навколишнього середовища важлива, але це не найголовніша проблема нашої нації. У звіті Організації економічного співробітництва і розвитку за 2019 рік про Латвії говориться, що країна багата лісами, які покривають 45% її території. Емісії вуглекислого газу в перерахунку на одного жителя нижче, ніж ще де-небудь в ОЕСР.

У свою чергу, згідно з підписаним міністром Талисом Линкайтсом документом, до 2025 року в Латвії пропонується повністю заборонити продаж і реєстрацію нових транспортних засобів на викопному паливі. На думку автоторговців, це позбавить жителів Латвії можливості вільного пересування.