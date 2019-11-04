«Сиди крымнашуй»: Королева розбурхала мережа ностальгічним відео з України

Російська співачка українського походження Наташа Корольова показала ностальгічне відео зі своєю участю на проекті «Танці з зірками».

Артистка разом з хореографом Євгеном Папунаішвілі брала участь в шоу в 2006 році. Ролик виконавиця опублікувала на сторінці в Instagram.

Вона звернулася до свого екс-партнера Папунаїшвілі і запропонувала йому повторити танцювальний досвід.

«Мій незмінний партнер, мій геніальний Вчитель танців ! Я скучила! Ти пам’ятаєш як все це було!? Женечка, давай зупинимо біг часу і знайдемо в наших мегозагруженных графіках годину, і потанцюємо! Що скажеш?» — звернулася вона до хореографу.

В коментарях Королевою нагадали про її українське минуле, а також не упустили можливості натякнути на нинішню громадянську позицію.

«І це було в рідній Україні… чи Не правда, Наташа?», «Найближчим часом вас українські телеканали не запросять», «І чого вам в Україні не співалося, не танцевалось?», «За поребрик не заходити… Сиди крымнашуй», — писали фоловерів.