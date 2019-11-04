Бойовий склад ракетних військ та артилерії збільшився понад удвічі

З початку АТО/ОНС бойовий склад ракетних військ та артилерії вдалося наростити більш як удвічі. При цьому майже всі батареї мають практичний досвід участі в бойових діях.

Про це 3 листопада (перша неділя листопада – День ракетних військ і артилерії) пише АрміяInform, зазначаючи, що на початку російської збройної агресії бойовий склад РВіА налічував менше 200 ракетних, артилерійських, мінометних та протитанкових батарей. Причому більшість із них були неспроможні повноцінно виконувати завдання через неукомплектованість особовим складом.

Заступник начальника штабу з розвідки штабу РВіА Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Олександр Соннік в інтерв’ю інформагентству Міноборони також розповів, що до відзначення професійного свята українські артилеристи й ракетники підійшли, “маючи в арсеналі нові зразки артилерійського озброєння. Зокрема, модернізовану РСЗВ «Вільха», РЛС контрбатарейної боротьби «Зоопарк-3», автоматизовану систему управління артилерійським вогнем «АртОС», комплекс автоматизованого управління артилерійською батареєю та дивізіоном «Оболонь-А», АСУ артилерійським вогнем «СУВА», протитанкові ракетні комплекси «Стугна-П» та «Корсар», які добре зарекомендували себе на сході країни. На завершальній стадії перебуває розробка 155-мм вітчизняної самохідної гаубиці “Богдана””.

“Ми усвідомлюємо, що запас технічного ресурсу наявного озброєння дозволить його експлуатувати упродовж ще максимум 10-15 років. Зважаємо і на ті, що його характеристики поступово втрачають відповідність сучасним вимогам. Тому планово розробляємо нові й модернізуємо сучасні, скажімо так, актуальні зразки озброєння. До прикладу, нині на завершальній стадії перебувають дослідно-конструкторські роботи з розробки ракетного комплексу крилатих ракет наземного базування, 155-мм самохідної гармати, комплексу автоматизованого управління артилерійською батареєю й дивізіоном. Модернізуємо і наявне озброєння – БМ-21 “Град”, РСЗВ “Вільха”, самохідний ПТРК “Штурм-С””, – сказавши Соннік.

“Тобто упевнено можна говорити, що ракетні війська і артилерія виходять на новий етап розвитку. Він передбачає збільшення вогневого потенціалу, кращу підготовку фахівців. Зокрема створення школи ПТРК, відкриття низькі дослідно-конструкторської розробки нових зразків і модернізації наявних. Суттєвий прорив маємо і в організації виробництва боєприпасів”, – зазначив заступник начштабу.

Говорячи про підготовку артилеристів із врахуванням досвіду АТО і ООС, він заявив: “Суттєві зміни, насамперед, відбулися в системі підготовки конкретних спеціалістів, а саме – мінометників та ПТРК. За досвідом країн НАТО, для них створені відповідні школи, що покращило їхні фахові кондиції. На черзі – створення Школи реактивної, самохідної та причіпної артилерії”.

Полковник Соннік розповів, що створен Міжвидовий центр підготовки підрозділів, де впроваджують нові форми й спосібі навчання.

На запитання про “дефіцит корегувальників вогню” Соннік відповів: “На початку війни це питання було проблемним. Від добре підготовленого корегувальника вогню залежить влучність попадання снаряда в ціль. Це стало одним із ключових моментів успіху під час бойових дій у 2014-2016 роках. Підготовку таких фахівців організовано на базі 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

Розуміючи, що попит на корегувальників та загалом на підготовлених артилеристів і розвідників у війську зростає (формують нові військові частини, до штатів вводять нові посади), у 2017-му в Старичах сформували навчальний артилерійський полк. Одна з його функцій – вишкіл корегувальників”.

“Вважаю, що натепер система підготовки корегувальників у ракетних військах і артилерії ЗСУ налагоджена якісно. Зараз акцентуємо увагу на забезпеченні цих фахівців сучасними автоматизованими системами корегування вогню. Це надає змогу пришвидшити процес виконання вогневого завдання артилерією. Вже маємо вітчизняні напрацювання у цьому напрямку – системи СУВА, ArtOS, які неодноразово підтверджували ефективність у бою”, – сказав офіцер.