Віталій Гайдук продовжує призначати своїх людей у владу і не забуває про Смєшко

Бізнесмен Віталій Гайдук, власник «Індустріальної групи», взяв ще один важливий пост в системі влади.

Близький до нього Абрамовський Роман, який до цього обіймав посаду заступника Міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства, отримав портфель заступника Міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

До того як Гайдук втрутився в кадрові питання відомства Олексія Оржеля, Міністр схилявся а користь Віталія Шубіна, кандидата від Європи, керуючого вітровими електростанціями, що належать бельгійської компанії. У підсумку довелося призначити обох.

Це другий кадрових успіх Гайдука. Раніше секретарем РНБО був призначений Олексій Данилов.

Ігоря Коломойського посилення Гайдука влаштовує, оскільки у нього є стійке неприязне ставлення до Рінату Ахметову, який був його партнером, а потім виявився успішним конкурентом.

Ми також писали, що Віталій Гайдук був одним з «акціонерів» інвестиційного проекту «Ігор Смешко і компанія». У першому турі президентських виборів колишній глава СБУ, коли-то запідозрений в отруєння діоксином кандидата в Президенти Віктора Ющенка під час вечері, на подив багатьох набрав 6% голосів. Але на парламентських виборах його партійний проект провалився.

Гайдук продовжує тримати Смешко в обоймі, пропонуючи його на різні посади, включаючи навіть посла в США. Але поки консультації Смешко відбуваються за кадром і не легалізовані, на відміну від впливу Валерія Хорошковського.

Підтягти групу Віталія Гайдука для вирішення питань стратегій і вибудовування зовнішньополітичних комбінацій рекомендував Віктор Пінчук після проблемного візиту Володимира Зеленського в США, в розпал паніки, пов’язаної з реакцією воєнізованої громадськості на підписання Леонідом Кучмою «формули Штайнмайера».

Андрій Шадов

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