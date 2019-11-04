Чолі «Правого сектора» в Кривому Розі облили кислотою машину

На вихідних у Кривому Розі невідомі облили кислотою автомобіль керівника політпартії НВР «Правий сектор» — Кривий Ріг Романа Хакимова.

Про це повідомив Роман Хакімов на своїй сторінці в Facebook.

За інформацією керівника політсили, автомобіль був повністю пошкоджений в суботу ввечері. Зроблено це було навмисно.

«Діяли сплановано і зі злим умислом помсти або попередження. Замовники і виконавці цього злочину, запам’ятайте, кара наздожене вас. Якщо спробували залякати, то у вас не вийшло. Розцінюю це не інакше, як тиск як на громадського діяча і керівника політичної партії. Організація виступає в авангарді боротьби і вона не зупиниться», — підкреслив Роман Хакімов.

Як ми писали раніше, 18 жовтня, о 10:00 в поліцію надійшло повідомлення від громадянина про те, що на вул. Мусоргського згорів автомобіль. З’ясувалося, що припаркований у дворі автомобіль «Daewoo Lanos» згорів рано вранці. Рятувальників на місце події не викликали. Слідчо-оперативна група, яка приїхала на виклик городян, розбиралася в події. За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за ст. 194 ч. 2 (пошкодження чужого майна шляхом підпалу).

За кілька днів до цього, вранці 16 жовтня начальник слідства міста Олександр Гоптарев виявив, що невідомі облили його автомобіль «Volkswagen Golf», припаркований у дворі кислотою. Олександр Гоптарев написав заяву і пов’язує інцидент зі своєю службовою діяльністю. А також розцінює це як спробу тиску або залякування. В автомобілі в результаті даної пригоди зіпсована дах, задня частина автомобіля і лобове скло.