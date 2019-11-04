У В’єтнамі затримали вісьмох підозрюваних у смерті 39 людей, тіла яких знайшли у вантажівці

Поліція В’єтнаму затримала вісьмох людей, яких підозрюють у смерті знайдених у вантажівці у Великій Британії 39 в’єтнамців.

“Поліція В’єтнаму затримала вісім людей через знайдених 39 загиблих в’єтнамців у вантажівці поблизу Лондона минулого місяця”, – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що британська поліція затримала двох людей на минулому тижні.

“На основі того, що ми дізнаємося від підозрюваних, ми будемо активно розпочинати розслідування щодо боротьби та викорінення цих угруповань, які незаконно привозять людей до Британії. Найкраще зараз – це боротися з наслідками інциденту та допомагати членам сім’ї отримати тіла”, – сказав начальник поліції провінції Нгуен Хуу Кау.

Зазначається, що у поліції цю трагедію трактують не як торгівлю людьми, а як контрабанду. Цей випадок допоміг пролити світло на контрабанду бідних людей з Азії, Африки та Близького Сходу та їх небезпечну подорож на Захід.

“Більшість жертв були із сусідніх провінцій Нге Ан та Ха Тінь, на півночі центрального В’єтнаму, де погані перспективи роботи, підтримка влади, банди контрабандистів та екологічні катастрофи – все це сприяє зростанню кількості мігрантів”, – додали у Reuters.