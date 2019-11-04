Юрій Єриняк — як бандит Юра Молдован захотів стати респектабельним бізнесменом

Приборкання норовливого Юрія Ериняка

Однією з головних цілей пенітенціарної системи є перевиховання

злочинця. На практиці, на жаль, таке відбувається вкрай рідко. Люди

волею, випадку опинилися у в’язниці, виходять з неї з важко смываемым клеймом,

яке заважає їм встановити у подальшому нормальні контакти з соціумом.

«Зеки», що вирішили назавжди пов’язати своє життя з криміналом, використовують час

укладення з максимальною користю, навчаючись в «тюремних університетах». Обидві

категорії ув’язнених дуже часто знову повертаються за ґрати, починаючи ходити

по замкнутому колу. Перед слідчими ізоляторами взагалі не варто тема

«перевиховання», але іноді одне влучення в його стіни чудесним чином змінює

світогляд людини. Так, наприклад, зовсім недавно сталося з Юрієм

Ериняком, більше відомим в українській кримінальному середовищі, як Юра Молдован.

Юрій Єриняк

Емігранти з Молдови

Молдаванином його назвали за місця народження. Він народився в молдавських Бєльцях. Після служби в будбаті майбутній кримінальний авторитет сів за важелі трактора в організації, що займалася меліорацією земель. Кар’єру передовика-тракториста перервав збройний конфлікт у Придністров’ї. Єриняк волів свисту куль мирне кримське небо над головою. На початку 90-х років він опинився у Криму, де став членом, а потім увійшов у число лідерів однієї з найбільших і найжорстокіших організованих злочинних угруповань на півострові «башмаки». Така траєкторія пересування жителів Молдови в Крим виявилася привабливою для ще одного уродженця Бельц, що отримав в Криму всеросійську популярність. Мова йде про Сергія Аксенове – нинішньому главі російського суб’єкта федерації. У 90-ті роки він також був пов’язаний з «черевиками». Чому його називали не так ласкаво, як Ериняка, а досить грубо ─ Гобліном. Аксьонов виявився хитрішим і скрытнее, ніж земляк. Він не афішував зв’язок із злочинним світом, займаючись під прикриттям угруповання легальним бізнесом.

Мисливець за черепами

Така лінія поведінки була чужою Ериняку, повністю хто підходив в ті роки під визначення «відморозка». Отримавши владу серед «башмаків», він, не замислюючись, застосовував силу проти своїх супротивників чи конкурентів. У 1995 році Юра Молдован влаштував справжнє полювання в стилі «гангстерської» Америки за кримінальним авторитетом з ворожої угруповання Аліком Дзюбою. Першими жертвами виявилися діти бандита – конкурента. У січні недалеко від аеропорту Бориспіль четверо кілерів обстріляли машину, в якій їхала дружина Дзюби з тринадцятирічною дочкою. Охорона і Оксана Дзюба були поранені, а невинний неповнолітня дитина пошиб від випадкової кулі. Убивць знайшли і судили. Двоє з них були засуджені до вищої міри покарання, але замовника так і не видали. Трохи пізніше під Сімферополем знайшли труп сина Дзюби від першого шлюбу. Вбивць двадцятирічного юнака так і не вдалося знайти. Розв’язка настала 12 червня того ж року. Недалеко від залізничного вокзалу Сімферополя «дев’ятка» з Ольгою Дзюбою та охороною була знову обстріляна. На цей раз водій і всі пасажири були вбиті. У той же вечір Алік Дзюба неабияк «прийнявши на груди» з горя вийшов розбиратися з ворогами. Він не придумав нічого кращого, як обстріляти одне з приміських кафе, в якому любили відпочивати «башмаки», а потім попрямував до себе в гараж. Ледь відкривши його двері, убитий горем авторитет потужним вибухом був направлений до праотців. Залишилося невідомим, він підірвався на спеціально закладеної міні чи сам зберігав у гаражі боєприпаси і проявив необережність при поводженні з ними.

Юра Молдован особливо не зважав навіть з елітою кримінального світу «злодіями в законі». Закони злодійський етики не допускають не тільки втручання простих смертних у справи вершителів доль, але і грубого поводження з ними в побуті. Юра наплював і на те і на інше. Він став учасником конфлікту між російським «злодіями в законі» Васьком Очко (Петров) і Пашею Цируль (Захаров). Руками «башмаків» і присутнього на «стрілці» Юри Молдована нещасного Васю просто викинули з вікна готельного номера в Ялті. На поминках по злодієві лідер «башмаків» приклався пляшкою по голові ще одного коронованої особи. Ним виявився «злодій в законі» Володя Севастопольський (Юрченко). Все пояснювалося дуже просто. Єриняк вважав себе повноправним господарем Криму, а «злодії в законі» призначаючи своїх «смотрящих» тільки заважали йому. Володю Севастопольського порубають на шматки сокирами прямо в лікарняній палаті. Інший «смотрящий» Юра Іванов, призначений найвпливовішим злодієм Шакро Молодим (Калашов), безслідно зникне, так і не увійшовши в курс справ. Агресія Юри Молдавана залишиться безкарною, остаточно сформувавши його думку про власну винятковість і наявності в руках необмежену владу.

Сергій Аксьонов

Кримський «бізнесмен» і міліцейський «дах»

У тій же Ялті Юра Єриняк відчував себе, як вдома. Коли не помічати його витівки стало просто непристойно, міліціонери, послані заарештувати його з Сімферополя, не змогли в курортному місті виконати свою місію. Їм завадили місцеві міліцейські чини. Замість арешту вони вмовили Молдавана добровільно з’явитися в СІЗО під гарантію ночівлі там всього на кілька днів. Згоду було рясно «обмыто» в одному з ялтинських ресторанів, після чого у супроводі приятелів в погонах авторитет відправився в шлях. Все сталося так, як було обіцяно. Після кількох дзвінків впливових друзів заарештований був звільнений.

Юру Молдавана все ж насилу вдалося «витиснути» з Криму. У 2000 році в автономії почалася масова «зачистка» від криміналітету. Єриняк волів переселитися в столицю України, причому зберігаючи повністю свої бізнес-інтереси на півострові. В апогеї влади він зумів умовити власників одного з найбільших місцевих будівельних фірм «Кримбуд», що володіє широкою мережею філій, поступитися йому розвинений бізнес «з потрухами» за символічну суму в $1 тис. Для цього йому навіть не довелося вдаватися до складних рейдерських схем захоплення. Достатньо було просто зустрітися і популярно пояснити «хто в домі господар». Крім активів у будівельній галузі Єриняк опинився в числі співзасновників Ялтинського рибзаводу. Тоді ж він встановив ділові зв’язки з ще одним представником нинішньої кримської владної еліти. Фірма Ереняка «Данило» успішно співпрацювала з компанією «Консоль», очолюваної нинішнім головою Верховної Ради Криму Володимиром Константиновим, поряд з Аксьоновим-Гоблиным, став одним з організаторів «Кримської весни 2014 року.

Успішний бізнесмен і меценат Юрій Єриняк

Київський період

У Києві Юрій Єриняк зайнявся скупкою золота, організувавши цілу мережу пунктів. За дорогоцінними металами настала черга торгівлі нафтопродуктами та рибою. Рибну тему він вирішує через засновану їм компанію Safer Capital, де значиться ще виконавчим директором. Легальну діяльність він доповнив нелегальної, в першу чергу рекетом. У Київ Юра Молдован захопив з собою колишні кримські звички. У 2001 році конфлікт з Молдованом сумно закінчився для близької до криміналу мецената спорту, серед братків іменованого Череп. Найближчими помічниками Молдована в столичний період життя стали колишній поліцейський із зони АТО Михайло Помогайло по кличці Моня, підробляє на торгівлі наркотиками і викраданнях людей, а також Олександр Мадлицкий. Зв’язок з правоохоронними органами здійснюється через відомого на Україні акордеоніста-віртуоза Яна Табачника, чудово совместившего музику, комерцію і політику. На міжнародний рівень Молдаван вийшов з допомогою колишнього радника президента Януковича, нині проживає в США, Ганни Герман. Особливих незручностей київський УБОЗ йому не створив. У 2004 році його пробували залучити до кримінальної відповідальності за вимагання, але суд своїм рішенням випустив його на волю. Єриняк виявився яблуком розбрату між слідством і прокуратурою з одного боку і судами з іншого. Його намагалися ізолювати, але суди вперто випускали, а прокуратура безуспішно протестувала. Не так давно розгадка знайшлася подібних чудес. Ім’я Ериняка фігурує у смс-переписці голови Київського апеляційного суду Антона Чернушенка, часто вызволявшего впливових шахраїв з катівень.

Ян Табачник

«Нове» життя для Юрія Ериняка почалася зовсім недавно при наступних обставинах. У лютому 2012 року люди Молдована напали на голову правління ВАТ «Нафтогазовидобування» Олега Семінського. Від нього вимагали $103 тис, а для демонстрації серйозності намірів завдали йому ножове поранення. Бізнесмен вважав за краще відразу сховатися, і по травень 2015 року про його долю нічого не було відомо. Історія самої компанії досить цікава. У 1997 році вона була заснована Петром Порошенком, який, пішовши з головою в велику політику, передав її Нестору Шуфричу. Відразу ж після «наїзду» на Семінського вона знову змінила власника. Тепер фірма належить донецькому олігарху Рінату Ахметову. У червні 2014 року слідчі все ж вийшли на Ериняка. Йому пред’явили звинувачення в організації нападу. Підозрюваного взяли під варту в СІЗО, звідки він незабаром звично вийшов під заставу в $1 млн, але зовсім іншою людиною. Тепер Єриняк намагається виконати роль добропорядного громадянина і в деякому сенсі навіть лицаря. Частина нажитих капіталів він пустив через власний фонд на благодійність. Все частіше його можна побачити в компанії не братков, а політиків. Зміна іміджу спричинила за собою зміну зовнішнього вигляду і поведінки. Тепер Єриняк вже не той несамовитий в гніві Юра Молдован, що був раніше. Він розважливий і солідний, навчившись говорити правильні і розумні речі. Про минуле нагадує лише натовп охорони, завжди супроводжують бізнесмена, і броньоване авто. Несподівана метаморфоза цілком з’ясовна. Справа не в раптовою совісті або в страху знову опинитися в камері СІЗО. Юра Єриняк вирішив більше не ризикувати. Йому є що втрачати. Іноді, забуваючи про «нульовий» декларації, він починає з натхненням розповідати про яхтах і маєтках в Греції, демонструючи фанатичну тягу до розкоші. Ще з роками він зрозумів, що великі гроші можна заробити у великій політиці. Не виключено, що Єриняк незабаром спробує стати депутатом. Помічником він уже кілька разів був. Біографія у нього все ж залишається незаплямованою.

Автор: Віктор Толмачов