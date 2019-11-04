ЗМІ: Росія за рік відправила до Венесуели готівки на 315 мільйонів доларів

Венесуела отримала від Москви грошові кошти на суму 315 мільйонів доларів готівки.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на компанію ImportGenius, яка вивчила митні дані.

Щоб перевезти долари та євро на суму понад 300 мільйонів доларів, знадобилося шість літаків. Грошові кошти надходили в країну в період з травня 2018 року по квітень 2019 року.

За даними Bloomberg, гроші відправляли Газпромбанк і російсько-венесуельський Єврофінанс Моснарбанк, який перебуває під санкціями Мінфіну США. У Каракасі їх отримував венесульский банк Bandes, який також включений в санкційний список.

Bloomberg відзначає, що готівкові долари і євро допомагають Венесуелі, не має доступ до міжнародної фінансової системи, обходити обмеження в міжнародній торгівлі. Країна, можливо, могла отримувати ці кошти за продаж нафти або розміщеного в іноземних банках «золотого запасу» країни.

Росія регулярно надає допомогу Венесуелі. Так, нещодавно в Каракас прилетіла група російських фахівців для ремонту військової техніки. Ситуація в країні загострилася в січні, коли венесуельський опозиціонер Хуан Гуайдо на тлі масових протестів проголосив себе тимчасово виконуючим обов’язки глави республіки, якого підтримали США, Франція, Великобританія і Ізраїль. Росія вважає легітимним президентом Ніколаса Мадуро. Країна знаходиться під санкціями США.