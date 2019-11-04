Батьки юних хокеїстів розкрили корупційний скандал в хокейній школі «Сокіл»

Кілька ветеранів українського хокею звернулися до президента Зеленському з заявою про необхідність зміни керівництва Федерації хокею України.

На їх думку, такий крок посприяє розвитку цього виду спорту в нашій країні. Але звернення викликало неоднозначну реакцію в хокейному співтоваристві і насамперед у батьків вихованців київської спортивної школи «Сокіл». У списку підписантів виявилися люди, які протягом довгих років мали безпосереднє відношення до федерації та українському хокею в цілому, але зовсім не допомогли його розвитку.

Обурили батьків хокеїстів поставлені під документом підписи В’ячеслава Завальнюка і Костянтина Симчука – засновника та директора дитячо-юнацької спортивної школи «Сокіл». На переконання родичів юних гравців, вони створили колись знаменитої школі корупційну схему: тренерський склад підбирається за принципом кумівства, неугодних змушують писати заяви на звільнення. Навчання в школі побудовано на принципах виманювання грошей у батьків, тренери призначають додаткові заняття з дітьми за окрему плату.

Причому В’ячеслав Завальнюк цілком міг впливати на розвиток хокею в Україні. Чотири роки він був генеральним менеджером української збірної. Вісім років він провів на посаді віце-президента Федерації хокею України. П’ять років Завальнюк також був віце-президентом, а потім генеральним менеджером хокейного клубу «Сокіл», який під його керівництвом був розформований.

Здивування у батьків юних гравців викликала і підпис під зверненням до президента Віктора Гончаренка, директора раніше очолюваного Симчук спорткомплексу «Авангард». Саме на нього родичі вихованців ДЮСШ покладають відповідальність за недостачу льодових арен. За їх даними, 87 мільйонів гривень, виділених з бюджету на реконструкцію багатостраждального льодового палацу «Авангарду» в Києві, 30% були перераховані на рахунок спорткомплексу. Але проект реконструкції виявився неякісним, що вимагає перезатвердження, також не були отримані технічні умови. В результаті вихованцям школи «Сокіл» ніде займатися.

Таким чином, батьки приходять до висновку, що звернення хокейних функціонерів до президента Зеленському покликана перекласти відповідальність за свої власні упущення і недоліки. А то і зовсім продиктовано боротьбою за місця в керівництві хокейної федерації.

Руслан Якушев