Ребекка Фергюсон похвалила «Дюну» за сильні жіночі образи

Режисер фантастичного фільму «Дюна» Дені Вільньова велику увагу приділив створенню образів сильних жінок. Про це розповіла виконавиця однієї з ключових ролей Ребекка Фергюсон. Її слова наводить видання Coming Soon.

«Дюна» повністю і безроздільно визнає силу Джесіки — Бене Гессерит, хоча вона наложниця, і її права не такі значні, як у короля або того, ким поступово стає її син. Дені дуже старався реалізувати її потенціал і використовувати сильні сцени з її участю там, де вони були необхідні. Я думаю, що Френк Герберт … коли він це писав, жив не в епоху рівності. Але книга чудова! У ній є прекрасні моменти. Звичайно, це не зовсім те, де ми знаходимося зараз, або те, де ми повинні бути», — сказала вона.

Нагадаємо, що в літературному першоджерелі Леді Джессіка — наложниця герцога Літо Атрейдеса. Після вбивства останнього вона біжить зі своїм сином Підлогою в пустелю. де зустрічається з племенем воїнів-boondocks, які приймають їх як майбутнього легендарного спасителя і його мати.

Прем’єра «Дюни» відбудеться в грудні 2020 року. У картині також знімалися Джейсон Момоа, Дейв Батіста, Тімоті Чаламет, Стеллан Скарсгард, Джош Бролін, Хав’єр Бардем, Оскар Айзек та інші.