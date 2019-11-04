Опубліковано постанови щодо перейменування низки сіл України

У парламентському виданні “Голос України” опубліковано постанови про перейменування міста Переяслав-Хмельницький та кількох сіл.

Про це йдеться у випуску видання від 2 листопада.

“Верховна Рада постановляє:

Перейменувати місто Переяслав-Хмельницький Київської області на місто Переяслав;

Перейменувати село Островки Маневицького району Волинської області на село Острови;

Перейменувати село Рачки Немирівського Району на село Подільське;

Перейменувати село Бірки Сокальського району Львівської області на село Борок;

Перейменувати село Мазарня-Каранська Кам’янка-Бузького району Львівської області на село Мазярня-Каранська”.