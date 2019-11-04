Опубліковано постанови щодо перейменування низки сіл України

У парламентському виданні “Голос України” опубліковано постанови про перейменування міста Переяслав-Хмельницький та кількох сіл.
Про це йдеться у випуску видання від 2 листопада.
“Верховна Рада постановляє:
Перейменувати місто Переяслав-Хмельницький Київської області на місто Переяслав;
Перейменувати село Островки Маневицького району Волинської області на село Острови;
Перейменувати село Рачки Немирівського Району на село Подільське;
Перейменувати село Бірки Сокальського району Львівської області на село Борок;
Перейменувати село Мазарня-Каранська Кам’янка-Бузького району Львівської області на село Мазярня-Каранська”.