Бездомний австралійський щеня виявився чистокровним дінго

Знайду Ванди, якому ще немає й року, ймовірно, впустила хижий птах, яка пролітала над населеним пунктом Вандилигонг (штат Вікторія).

На радість захисників природи, щеня виявився стовідсотковим представником дінго.

Популяція виду в останні роки різко скоротилася. В даний час дінго занесені Міжнародним союзом охорони природи і природних ресурсів в список вразливих видів.

Експрес-інформація по країні

Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

Прапор



Герб



Столиця – Канберра

Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

Австралійці шанують дінго. Ці істинно австралійські собаки протягом багатьох століть захищали ферми і пасовища від нападів кенгуру.

По слідах подій

Сім’я, яка знайшла цуценя на задньому дворі свого будинку, відвезла тварина у ветеринарну клініку. Пес, якому дали кличку Ванди, був дуже милим, але здавався знесиленим, свідчила пізніше ветеринар Ребека Дей.

Доктор Дей помітила подряпини на спині Ванди. Швидше за все, їх зробила велика хижа птиця, яка викрала цуценя і мала намір його з’їсти.

Ребека Дей відправила генетичний зразок Ванди в Університет Нового Південного Уельсу для дослідження. Воно підтвердило припущення про те, що знайдений пес відноситься до чистокровним дінго.

Про цуценя почули в Австралійському фонді дінго. Директор фонду Лін Уотсон взяла цуценя під свою опіку. І тепер маленький пес по кличці Ванди став важливою частиною програми по відродженню виду. У ній бере участь близько 40 дорослих особин.

За матеріалами CNN

Читайте також:

В Австралії собака дінго викрала однорічної дитини

Дінго: собака, яка підкорила Австралію

У Бангкоку дозволили приходити на роботу в офіс з собаками