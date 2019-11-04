Краків визнали найкращим місцем для міського відпочинку в Європі

Тревел-видання Which? опублікував щорічний рейтинг кращих місць для міського відпочинку в Європі. Рейтинг ґрунтувався на результатах опитування 4704 респондентів, яким запропонували оцінити 43 європейських міста за кількома параметрами.
Серед них — можливості розміщення, пам’ятки, простота пересування, асортимент продуктів харчування, кількість туристів, враження від шопінгу і співвідношення ціна/якість.
Краків отримав загальний бал 93 із 100 і був єдиним містом із списку, де співвідношення ціни і якості оцінили в п’ять зірок.
Експрес-інформація по країні
Польща (Республіка Польща) – держава в Центральній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Варшава
Найбільші міста: Варшава, Лодзь, Краків, Вроцлав, Познань
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 312 679 км2 (69-я в світі)
Населення – 38,48 млн чол. (36-я в світі)
Офіційна мова – польська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,843 (36-я в світі)
ВВП – $544,96 млрд (23-я в світі)
Валюта – польський злотий
Межує з Росією (Калінінградська обл.), Литвою, Білоруссю, Україною, Словаччиною, Чехією, Німеччиною
Рим і Париж не змогли потрапити навіть в десятку кращих, зайнявши 27 і 30 місця відповідно. На рейтинг цих міст погано вплинуло наявність великого скупчення туристів.
Друге і третє місця посіли іспанська Севілья та Валенсія. Берлін був визнаний четвертим, отримавши п’ять зірок за можливості розміщення, туристичні визначні пам’ятки і простоту пересування. П’ятірку кращих замикає Амстердам.
Топ-10 міст
1. Краків, Польща: 93
2. Севілья, Іспанія: 90
3. Валенсія, Іспанія: 89
4. Берлін, Німеччина: 88
5. Амстердам, Нідерланди: 86
6. Будапешт, Угорщина: 86
7. Мюнхен, Німеччина: 86
9. Венеція, Італія: 86
10. Верона, Італія: 86
11. Бордо, Франція: 85
За матеріалами Independent
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