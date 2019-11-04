Під Києвом четверо молодиків побили чоловіка і поїхали на його автомобілі

Під Києвом у смт Калинівка четверо молодих хлопців зухвало викрали чуже авто. Вони напали на власника, побили його, забрали ключі і поїхали на його автомобілі.

Потерпілий одразу звернувся в поліцію.На викраденому авто підозрювані прямували в село Княжичі, — передає прес-служба поліції Київської області.

Правоохоронці ввели на території Київської області план «Перехоплення» і по гарячих слідах затримали трьох нападників. Транспортний засіб вилучили та направили на штраф-майданчик. Також у нападників вилучили автомобіль BMW та мікроавтобус, на якому вони прибули на місце злочину.

Затриманим повідомили про підозру. Зараз тривають заходи щодо затримання четвертого зловмисника.

За фактом справи відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Тривають слідчі дії.