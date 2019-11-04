На Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 13-річну дочку своєї знайомої

У Кам’янському поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 13-річної дівчинки, — прес-служба ГУ НП України в Дніпропетровській області.

«3 листопада в поліцію звернулася мати неповнолітньої, яка повідомила, що коли вона була відсутня вдома 35-річний чоловік зґвалтував її дочку. Поліцейські Кам’янського ВП оперативно затримали місцевого жителя, який може бути причетний до скоєння цього злочину. Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. В даний час вирішується питання про повідомлення йому підозри щодо ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування) та обрання міри запобіжного заходу», — сказано в повідомленні.

Згідно санкції статті йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.