Вбивство 5-річного хлопчика у Переяславі: зброю не знайшли, начальника одного з убивць підвищили

Резонансне вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова на початку червня викликало рішучу словесну реакцію МВС і Нацполиции. Там пообіцяли жорстко реагувати — звільняти керівництво поліції, тримати на контролі слідство, проводити службові розслідування.

Журналісти видання INSIDER перевірили, чи були виконані ці обіцянки [як багато хто вже здогадалися — звичайно ні]. вони також намагалися з’ясувати — де ж зброю, з якої, ймовірно, стріляли поліцейські.

Журналісти поїхали в Переяслав-Хмельницький, щоб поспілкуватися зі свідками трагедії і городянами. В громаді розчаровані слідством і не вірять у справедливе покарання для стрільців.

Що трапилося

31 травня 2019 в місті Переяслав-Хмельницький був поранений 5-річний хлопчик. Він грав біля свого будинку, коли отримав кульове поранення. Закривавленого хлопчика його батьки одразу доставили в лікарню. Спочатку поліція розповсюдила повідомлення про те, що дитина впав і вдарився головою об камінь.

Пізніше з’ясувалося, що поруч з цим будинком двоє поліцейських, які не були на службі, відстрілювали зброю у не призначеному для цього місці. Коли хлопчика доставили в Переяслав-Хмельницьку лікарні, медики виявили відкриту черепно-мозкову травму та вогнепальне поранення.

1 червня дитину доставили в столицю в Київський міський центр дитячої нейрохірургії, де прооперували. Але 3 червня хлопчик помер.

Після пострілу

Жителька Переяслава Галина, яка просила не вказувати її прізвище розповіла, що першою побачила пораненого Кирила. В той день діти гралися біля її двору. Каже, разом з Кирилом було ще троє дітей — двоє друзів і його старший брат.

За кілька хвилин до трагічного попадання кулі, Галина спілкувалася з дітьми. Питала, не жарко на вулиці, і що вони грають. Потім пішла в будинок і потім почула постріл.

«Подумала, що хтось із хлопців підірвав петарду. Звук нібито лунав прямо біля двору. Я вийшла подивитися. Там під парканом була невелика ямка, і там лежав Кирилко», — розповіла жінка.

Галина багато років працювала в медицині. Побачивши кров на обличчі хлопчика, побігла в будинок за рушником, щоб зупинити кров. Одразу викликала «швидку», а інших хлопців послала за батьками Кирила. Вони швидко прибігли і повезли хлопчика в лікарню. «Я досі дивуюсь, що таке могло статися. Багато років пропрацювала в медицині, такого не було», — каже Галина.

Вона підтверджує: коли поліцейські прийшли, то дійсно сказали, що ймовірно хлопчик упав на камінчик. «Там лежав маленький камінчик. Як на нього можна було так впасти, я не розуміла», — дивується жінка.

Хто підозрювані

Перший підозрюваний — Іван Приходько. Він має двох дітей: сина і дочку. Приходько 31 рік, у його власності земельну ділянку площею 856 квадратних метрів, частина цілісного майнового комплексу (3/500) площею 5839 квадратних метрів і квартира площею 53,7 квадратних метра. Також автомобіль Мерседес 1980 випуску. Всі об’єкти зареєстровані в Переяслав-Хмельницькому. До трагедії працював в водної поліції. Станом на жовтень 2019-го — перебував під вартою.

Другий підозрюваний — 42-річний Володимир Петровець. До моменту трагедії працював старшим сержантом групи реагування місцевої поліції. Йому також обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Третій підозрюваний — Дмитро Кривошей. До роботи в правоохоронних органах відношення не має. Як він сам розповів в Голосіївському суді — у день смерті Кирила відпочивав разом з Приходько і Петровцом. Кривошей станом на жовтень 2019-го також був під вартою.

Четвертий підозрюваний — неповнолітній. За версією слідства, хлопець відпочивав разом з Кривошеєм, Петровцом і Приходько. Зараз він знаходиться під нічним домашнім арештом і, за словами місцевих жителів, вчиться в коледжі.

Тир посеред міста: куди поліцейські стріляли

Після трагічної події місцева мешканка Галина виявила мішень, по якій поліцейські стріляли. Нею був горщик, який жінка поставила в посадці навпроти свого двору. Його стрілки повісили на дерево, і, очевидно, цілилися в нього з власного двору.

Будинок одного з підозрюваних знаходиться в низині. Жодним парканом він не огороджена. Навпроти будинку — пустир.

А трохи ліворуч вгорі — невелика посадка. За нею — звичайна міська вулиця і будинок Галини. Саме в цій посадці висіла «мішень». І саме там жінка щодня пасе курей. А на вулиці біля її будинку регулярно грали діти.

Те, що відбувається за посадкою, з двору підозрюваного не видно. Однак, він не міг не знати, що там розташована звичайна вулиця, каже жінка. «Він прожив тут багато років», — пояснює вона

Вивчали місце злочину слідчі

Державне бюро розслідувань у відповідь на запит журналістів INSIDER повідомило, що станом на 17 вересня по справі досі четверо підозрюваних. Двоє з них — колишні поліцейські, які зараз вже звільнені з правоохоронних органів.

В ГБР також зазначили, що у справі було призначено 20 експертиз, з яких 6 — комплексних (судово-медична, балістична, молекулярно-генетична, вибухотехнічна тощо). Однак частина експертиз і в даний час не завершено «у зв’язку зі складністю і послідовністю проведення відповідних досліджень».

Галина розповідає, що після трагічного інциденту її допитували «всі». «І поліція, і адвокат, і журналісти — все розпитували, що я бачила», — каже жінка. Але пізніше візити поліцейських припинилися. Місце, де Кирило отримав смертельне поранення, навіть не обгородили спеціальною стрічкою. Слідчих експериментів біля свого будинку Галина також не бачила. Єдине, каже, підозрюваних Петровца і Приходько, привозили в будинок Петровца, звідки, імовірно, вони і стріляли.

Про те, що поліцейські на місці злочину рідкісні гості, свідчать вірогідні речові докази — частини дробу в бетонному стовпі. Стріляли по ньому саме підозрювані, чи хтось інший — невідомо. Це могли б з’ясувати поліцейські, але вони навіть не вилучили дробинки.

Журналісти INSIDER без особливих складнощів помітили дробини у стовпі.

Де зброя

В ГБР не дали прямої відповіді на питання про те, чи знайдено зброю, з якої був убитий хлопчик Кирило. Зате розповіли, що «був проведений ряд розшукових дій». Зокрема були залучені водолази Державної служби надзвичайних ситуацій для пошуку зброї в акваторії річки і водойм. В ГБР зазначили, що було оглянуто більше 3 кілометрів акваторії. Були досліджені фахівцями і занедбані домоволодіння в населеному пункті поблизу місця скоєння злочину.

«Крім того, з метою пошуку знаряддя вчинення злочину (малокаліберної гвинтівки) проведено 5 обшуків за місцем проживання співмешканки одного з підозрюваних і родичів підозрюваних, а також 25 обшуків за місцями проживання осіб, на яких зареєстрована малокаліберна гвинтівка в Переяслав-Хмельницькому. Проведено 3 обшуки за адресами можливого знаходження знаряддя злочину», — йдеться у відповіді на запит.

Поліція Переяслава: керівника підозрюваних підвищили

У Переяслав-Хмельницькому відділення поліції журналістів INSIDER зустріли неохоче. «Немає нікого з керівництва на місці. Ніхто не зможе вам прокоментувати», — сказала чергова у відділенні. На прохання журналістів вона зателефонувала керівнику. Його слова було чути в трубку: «Скажи їм, що мене немає на місці … Розслідуванням ми не займаємося, займається ДБР. Нехай питають у них».

На питання, коли керівник або його заступники таки з’являться на робочому місці, жінка відповіла: «Вони мені не звітують».

У виданні INSIDER хотіли з’ясувати у місцевих поліцейські не хід розслідування, а подальшу долю тих керівників відділення, які працювали на момент злочину, а також тих поліцейських, хто складав протокол про «падінні на камінчик». Відразу після трагічного випадку тоді новопризначений керівник обласної поліції Андрій Небитов сказав, що у відділенні проведуть «внутрішню перевірку» та «розберуться», хто і чому склав такий протокол.

Також в Нацполиции обіцяли звільнити керівництво відділення поліції. І через 5 місяців після інциденту більшість обіцянок не виконано.

З виконаного:

Дійсно, двох підозрюваних звільнили з поліції. Уточнимо, що саме звільнили, а не усунули.

Також у відділенні змінився начальник — ним з липня цього року став Максим Скидан.

Це, власне, і все.

Як йдеться у відповіді Нацполиции на інформаційний запит, обіцяного Непобутових внутрішнього розслідування по поліцейським, які виїжджали на місце злочину, у відділенні не проводилося. І це тому, що слідче управління обласної Нацполиции, яким керує Небитов, «не встановило порушень норм кримінального процесуального законодавства».

Не виконали своїх обіцянок в Нацполиции і з приводу звільнення керівництва. Так, за фактом звільнили від посади тільки начальника місцевої поліції. Однак, заступники начальника Козак і Олійник залишилися на своїх посадах.

Хоча і це ще не все.

30 липня — через два місяці після загибелі Кирила — заступником начальника поліції Переяслава призначили Олега Немирівського. На момент злочину він був начальником сектору реагування поліції Переяслав-Хмельницького відділення.

Нагадаємо, один з підозрюваних — старший сержант групи реагування, а другий — лейтенант водної поліції. За даними видання, обидві посади ставилися до ведення сектора реагування. Однак, був Немирівський керівником підозрюваних — у відділенні не відповіли. Там ігнорують як телефонні звернення, так і інформаційні запити.

Свідків-дітей не опитували

Бабуся Кирила Тлявова відстежує хід розслідування справи приїжджає на суди до кожного з чотирьох підозрюваних, спілкується з адвокатом. Однак станом на жовтень, за її словами, ніякої конкретики у справі немає.

«100 днів пройшло, і ми нічого не знаємо. Я записана на прийом до Генпрокурора Рябошапке. Я недавно говорила з регіональним директором ДБР. Однак там і досі тривають експертизи. Я також дзвонила секретарю ДБР, нам сказали чекати», — розповіла вона.

За її словами, звітувати президенту про розслідування повинні були ще 12 вересня. Сусідка сім’ї Кирила Тлявова — Аліна каже, що надій на справедливе покарання для поліцейських — ні. Вона розповіла, що її сім’я і родина хлопчика живуть в одному будинку на двох. Саме тому вона теж в курсі справ, зокрема за словами бабусі Кирила.

«Не розслідується нічого. Ми нікого не бачили: нікого не допитували, ніяких [слідчих] експериментів не проводили. Навіть у день злочину ніхто з поліції не приходив до мене, до нас всіх. До мене особисто ніхто не приходив, до Дани (хлопчик – свідок, який в день трагедії грав поруч з Кирилом, син Аліни, — ред.) теж не приходили «, — зазначила сусідка.

Сусідка каже, що якщо з Петровца і Приходько (підозрювані поліцейські, — ред.) знімуть підозри, місцеві цього не залишать без уваги. «Не дай би Бог їх відпустили — люди б їх розірвали. Вони стріляли так неодноразово. Взимку теж стріляли, було», — додає Аліна.

Про ситуацію з поліцією в місті говорить просто: «жахливо». «Я з поліцією не спілкуюся. Ми про звільнення одного з поліцейських взагалі нічого не чули. Мати молодшого Петровца захищає і його, і сина, звичайно. Вона була здивована, що дітей відпустили в той день найбільш гуляти», — зазначає сусідка. Каже, якщо Київ не був задіяний у справі, то всі б «повісили» на дітей.

«Це добре, що викликали тоді того лікаря. А якщо б не викликали, то було б зовсім страшно. На матері Кирилка і особи немає, вона дуже засмучена «, — додала вона.

«Артем, Даня, Дениска старший і покійний Кирилко грали разом в той день. Проте нікого з дітей не допитували. Неповнолітній той, який теж підозрюється, в нашій бурсі навчається. Так от, мати його вигороджує. Я думаю, що не розслідують цю справу. вони тут що хочуть, те й роблять. Я навіть коли в магазині працювала, у нас поліція їздить з таким «запахом», що вони взагалі за кермом п’яні тримаються — не знаю «, — розповідає вона.

Станом на листопад всім чотирьом підозрюваним продовжені заходи впливу.

30 жовтня директор ДБР Роман Труба в інтерв’ю Радіо Свобода анонсував отримання результатів вирішальною експертизи, після якої слідчі планують назвати підозрюваного, чий постріл став смертельним для Кирила.

Автор: Аліна Кондратенко; INSIDER