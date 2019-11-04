На Рівненщині вантажівка на смерть збила пішохода

На Рівненщині вантажний автомобіль скоїв наїзд на чоловіка, що перебігав дорогу в невстановленому місці. Від отриманих травм пішохід загинув на місці. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП області.

Повідомляється, що ДТП сталась близько 5:25 на автодорозі “Київ-Чоп” поблизу села Самостріли.

“На місці події поліцейські встановили, що водій вантажного автомобіля Volvo, 48-річний житель Львівської області, допустив наїзд на 37-річного жителя села Крухиничі Волинської області, який за попередньою інформацією, перебігав проїзну частину у невстановленому місці. Від отриманих травм пішохід загинув на місці”, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчими розпочато досудове розслідування з частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

“За зовнішніми ознаками керманич вантажівки був тверезий, втім наразі він ще проходить медичне освідування”, – додали у поліції.