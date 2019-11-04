З початку року 2019 року Україна експортувала рекордні 40 млн тонн зерна

Член-кореспондент Національної академії аграрних наук України Микола Пугачов повідомив, що за січень-вересень 2019 року експорт вітчизняних зернових збільшився на 44% порівняно з минулим роком і досяг рекордних 39,8 млн тонн.

Про це передає сайт Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

Як зазначив Пугачов, вартісні обсяги поставок зросли на 42,5% — до 6,83 млрд дол. США.

За перших дев’ять місяців 2019 року за кордон було продано 137 млн т пшениці (на 2,5 млрд дол. США), кукурудзи — 22,6 млн т (3,7 млрд дол. США), ячменю — 3,3 млн т (0,6 млрд дол. США).

Найбільшими покупцями українського зерна в січні-вересні 2019 року, як і раніше, були країни Африки, Азії і Європи.

Лідируючу позицію в рейтингу найбільших імпортерів вітчизняних зернових кілька років поспіль утримує Єгипет. Його частка в загальному експорті цієї продукції в січні-вересні склала 14,1% вартісних обсягів поставок. Порівняно з аналогічним періодом 2018 року ця країна на 75% збільшила суму на закупівлі зерна — до 966 млн дол. США.

Помітні частки в українському експорті зернових припадали на Китай (9,6%), Іспанію (7,5%), Туреччину (7,4%), Нідерланди (6,8%), Індонезію (5,1%), Бангладеш ( 3,9%), Ізраїль (3,4%), Туніс та Італію (по 3,1%). Разом ці 10 країн приносять 64% доходів від всього експорту продукції зазначеної групи.