Чеські біологи виростять гірчицю на Марсі

Головний критерій «екстремальності» – дефіцит води для вирощування овочів, фруктів, ягід і зелені, без яких земляни не представляють свій щоденний раціон харчування.

Експеримент Marsonaut 29-річного біолога Яна Лукачевича і його команди з Празького університету природничих наук заснований на аэропонике – вирощування рослин без грунту та при мінімальному використанні води.

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Чехія (Чеська Республіка) – держава у Центральній Європі.

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Столиця – Прага

Найбільші міста: Прага, Брно, Острава, Пльзень

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 78 866 км2 (115-я в світі)

Населення – 10,5 млн осіб (86-я в світі)

Офіційна мова – чеська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,870 (28-я в світі)

ВВП – $205,27 млрд (51-я в світі)

Валюта – чеська крона

Межує з: Польщею, Німеччиною, Австрією, Словаччиною

Рослини розташовуються горизонтально, одне під іншим. Таким чином простір використовується економно. Дослідники також експериментують зі зміною освітлення і температури.

Команда вже досягла успіху у вирощуванні гірчиці. За нею в полі уваги вчених потрапили листя салату, редис, базилік і м’ята.

На черзі у пражан – «марсіанська» суниця

Вчені з’їли свій перший урожай, об’єктивно оцінивши його гідності. Біологи відзначили, що рослини виросли дуже смачними. І це не випадково, вважає керівник експериментів Ян Лукачевич, адже вони розвивались в контрольованому середовищі і забезпечувалися спеціально підібраними поживними речовинами.

На черзі у празьких дослідників – суниця, урожай якої вони планують зібрати в найближчому майбутньому.

Основною перевагою методу є те, що води витрачається на 95 відсотків менше, ніж при традиційному вирощуванні рослин на городі. До того ж учені дбайливо використовують експериментальні площі. В майбутньому цей досвід можна буде застосувати для підвищення врожайності сільськогосподарських культур в районах, які постраждали від урбанізації та зміни клімату.

За матеріалами Reuters

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