Оточення помічника екс-нардепа Близнюка побудує центр захисту тварин на Дарниці за 131 млн

КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» 31 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Промин Строй Сервіс» будівництво центру захисту тварин у Дарницькому районі за 131,33 млн грн.

Про це стало відомо з повідомлення “Наших грошей” з посиланням на дані в системі “Прозорро”.

До кінця 2022 на вулиці Автопарковой побудують центр захисту тварин. Він включає триповерхову ветеринарну клініку, двоповерхові карантин, притулок для кішок і готель для кішок і собак, а також вольєри. Гарантійний строк становить десять років.

За підсумкової відомості ресурсів, ціни розчину і бетону відповідають ринку. Зате деякі ціни значно перевищують ринкові, а деякі – навпаки значно нижче ринкових.

Наприклад, бітуми замовили по 4 тис. грн /т, тоді як на інших тендерах він коштує близько 15 тис. грн/т, а пісок – по 62 грн./куб. м, тоді як ринкова ціна – близько 250 грн./куб. м.

Сталь варто 25-29 тис. грн/т, хоча на інших торгах її можна знайти за 19 тис. грн/т, А цегла – 6 тис. грн/тис шт, Хоча інші замовники купують її приблизно за 4 тис грн./тис шт.

Ціна нинішньої угоди на 14% нижче очікуваної вартості закупівлі у 152 470 000 грн.

ТОВ «БП« Лад-Граніт »та ТОВ« СК «Білд Дрім» не допустили до аукціону без пояснень.

«Строй-Граніт» скаржилося в АМКУ на допущені фірми, однак згодом відкликав скаргу.

Державна аудиторська служба вважає, що замовник повинен відхилити єдиного допущеного суперника за 1-11 сторінки паспорта директора замість всіх сторінок і скасувати тендер.

Цим єдиним допущеним конкурентом було київське ТОВ «ВЛД Груп», причому ніхто не знижував ціну на аукціоні. Директором є Володимир Кучмиенко, а засновником – Ярослав Михайлович Гречко. Останній керував ТОВ «Солбудинвест», коли цією фірмою володіли Михайло Михайлович Гречко і Володимир Вікторович і Віктор Вікторович Бесага.

Раніше партнером Бесага там була Ніна Рибалко, співвласниця ТОВ «Юверс Україна» разом з Валерієм Скиценком. Останній був прописаний з Анною Скіценко – дочкою екс-глави «Київавтодору» Володимира Жукова та екс-депутата Київради від «Удару», зазначає видання.

Столичний «Промин Строй Сервіс» зі статутним капіталом 100 грн. зареєстровано в 2016 році за адресою масової реєстрації вул. Хоткевича, д. 12, оф. 177. Засновником є Андрій Цвильов, а директором – Ігор Черкашин. Останній також володіє ТОВ «СК Будінвест» разом з Оленою Черкашиної і ТОВ «БФ «Київміськбуд» разом з Іриною Лесняк. Всі четверо, як і фірми «СК Будінвест» і «БФ« Київміськбуд», прописані в окупованому Донецьку.

Ще Черкашин керує донецьким ТОВ «Марморокбуд», яке через краматорські ТОВ «СК Інжиніринг», ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія», ТОВ «ФК« Д. С.» і ТОВ «СОМР5» належить Дмитру Швидченка з окупованого Донецька, Олександру Гершуні з контрольованого Святогірська та Євгенії Ніколаєнко з контрольованого Краматорська.

Швидченка був помічником екс-нардепа від Партії регіонів Анатолія Близнюка.