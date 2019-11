Детективи НАБУ проводили обшуки в прийомних братів Суркісів

25 червня детективи Національного антикорупційного бюро провели обшук у приймальнях і службових приміщеннях братів Ігоря та Григорія Суркісів в рамках справи про енергетичних схемах на державних обленерго.

Про це стало відомо з повідомлення “Слово і діло” з посиланням на рішення Вищого антикорупційного суду від 24 жовтня.

Як встановив суд, на підставі рішення суду детективи НАБУ провели зазначені обшуки. Цим рішенням було надано дозвіл на відшукання і вилучення документів, пов’язаних із взаємовідносинами холдингової компанії «Энергомережа» з ВАТ «Запоріжжяобленерго» та інших енергопостачальників з державною часткою власності (в тому числі АК «Харківобленерго», ВАТ «Черкасиобленерго», ВАТ «Одеська ТЕЦ», ПАТ «Хмельницькобленерго», ПАТ «Миколаївобленерго»).

В результаті обшуків були вилучені наступне: документи, що містить інформацію про компанії Margaroza Commercila LTD і Lех Реrfecta Ltd, а також схеми, що містять посилання на зв’язку компаній-акціонерів Margaroza Commercila LTD і Lех Реrfecta Ltd з Запоріжжяобленерго.

Втім, на думку ТОВ «Футбольний клуб «Динамо» Київ», детективи вилучили належні йому документи, які не стосуються кримінального провадження. Представник ФК подав у НАБУ клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, яке детектив залишив без задоволення. Тому клуб звернувся в суд зі скаргою на відмову НАБУ.

Втім, вивчивши скаргу, суддя залишив її без задоволення. За його словами, детективи вилучили документи, пов’язані з діяльністю Запоріжжяобленерго в 2014 році і які мають значення для досудового розслідування. Ці документи відбивають взаємини між Запоріжжяобленерго та відповідними іноземними суб’єктами господарювання, в тому числі компанією lех Реrfecta Ltd, яка є акціонером ВАТ «Запоріжжяобленерго». Крім того, зазначені документи містять інформацію про бенефіціарних власників ВАТ «Запоріжжяобленерго».