Луценки та інші українські корупціонери даремно сподіваються на порятунок у Лондоні — Богуцька

Західний Суд надійніше. Так і політичної кар’єри в їх тюрмі не побудуєш.

У п’ятницю, 1 листопада, в Раді розглядався законопроект Ірини Луценко. Але ЗП представляв інший нардеп, оскільки Луценка не було. Разумков сказав, що Ірина Луценко, зі слів депутатів ЄС, захворіла.

Про це повідомила кілька хвилин тому нардеп від «Слуги народу» Ліза Богуцька.

Перше, що я сказала, були слова про Лондон. Там клімат інший. Мігранти в період адаптації часто хворіють.

До речі, Луценко в Парламенті немає давно.

…

Пам’ятаю, як в інтернет просочилася інформація про те, як її чоловік Юрій продавав справи. А ще пам’ятаю, як одного разу Ірина Гонопольскому розповідала про «мільйони відкритих справ чоловіком».

Відкрив справу — продав. Відкрив — продав. Романтика! Профіт!

…

Лондон відкриває двері для українських корупціонерів — екс-топ-чиновників. Думають, що там вони будуть у безпеці і наше правосуддя їх не дістане.

Ну, тут діло таке: не дістане наше, дістане інше. Все-одно всяким правосуддям Бог керує.

…

Уявіть собі, якщо б Лазаренка посадили в Україні! Швидше б, звичайно, поклали і вінками накрили б. Але цілком ймовірно, що за час його недовгого сидіння, його б зробили політичним страждальцем за все хороше, проти всього поганого, на трибуні Парламенту розтягнули б банер «Паші Волю!», а під час якоїсь чергової революції Яценюк прокричав б в трубку: «Павло! Пар-лу-ся! Ти де?»

І цілком ймовірно, що Лазаренко став знову Прем’єром, а то й гляди, Президентом.

Ну, як мінімум, депутатом Парламенту, зі своєю фракцією «Громада». І розповідав би нам 20 років поспіль з трибуни ВР про жебраків, голодних українців, яких обікрали попередники.

…

Так що, Західний Суд надійніше. Так і політичної кар’єри в їх тюрмі не побудуєш.