У вбивстві 14-річної дівчини на Одещині підозрюють 15-річного хлопця

Мобільний телефон вбитої в Одесі неповнолітньої дівчини виявили у знайомої підозрюваного у злочині 15-річного хлопця. Про це повідомили у правоохоронних органах.

Підозрюваний у вбивстві 14-річної дівчини переховувався у своїх знайомих. Там його знайшли правоохоронці. Також у знайомої підозрюваного було знайдено мобільний телефон загиблої. За словами молодої жінки, 15-річний юнак подарував його їй.

Також за попередньою інформацією, мотивами вбивства могли стати раптово виниклі неприязні стосунки між підозрюваним та жертвою, які виникли на ґрунті вживання підлітками алкоголю.

Як повідомлялося, причиною смерті 14-річної дівчини стало удушення.

Нагадаємо, на Одещині знайшли тіло зниклої 14-річної жительки Суворовського району Одеси з ознаками насильницької смерті. Її пошуки тривали всю ніч.

За фактом умисного вбивства неповнолітньої розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За підозрою у скоєнні вбсивтва був затриманий 15-річний хлопець.